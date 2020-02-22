В Богдановиче из больницы выписали пациентов из-за китайца с высокой температурой
Сегодня, 20:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В инфекционное отделение городской больницы Богдановича доставили китайца с высокой температурой. После этого всех пациентов отделения выписали из медучреждения, пишет Ура.ру.
В профсоюзной организации «Альянс врачей» рассказали, что всех выписанных пациентов врачи намереваются осматривать на дому.
Главврач больницы подтвердила, что гражданин Китая поступил в учреждение. У него была высокая температура, которая может являться симптомом любого заболевания.
Напомним, вчера стало известно о трех жителях Екатеринбурга, которые по решению суда должны выполнить предписания о принудительной госпитализации и помещении на карантин из-за подозрений на коронавирус.
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