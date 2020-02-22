В Богдановиче из больницы выписали пациентов из-за китайца с высокой температурой

В профсоюзной организации «Альянс врачей» рассказали, что всех выписанных пациентов врачи намереваются осматривать на дому.

Главврач больницы подтвердила, что гражданин Китая поступил в учреждение. У него была высокая температура, которая может являться симптомом любого заболевания.