В Нижнем Тагиле разыскивают склонного к бродяжничеству 72-летнего мужчину
В Нижнем Тагиле идут поиски 72-летнего мужчины, пропавшего в октябре 2019 года.
Владимир Матвеевич Субботин 1947 года рождения пропал 20 октября 2019 года. Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МВД, супруга мужчины обратилась в полицию с заявлением спустя месяц после пропажи разыскиваемого. Также известно, что пропавший склонен к бродяжничеству. В ОП № 16 заведено розыскное дело.
Сотрудники полиции проверили медицинские учреждения, но Владимир Субботин там не был найден, пояснили в пресс-службе МВД.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просьба сообщать в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)976402.
Рост мужчины 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубого цвета. Был одет в черную куртку из кожзаменителя, толстовку, черные ботинки, темно-синие брюки, на голове — черная фуражка.