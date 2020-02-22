В Нижнем Тагиле разыскивают склонного к бродяжничеству 72-летнего мужчину

Владимир Матвеевич Субботин 1947 года рождения пропал 20 октября 2019 года. Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МВД, супруга мужчины обратилась в полицию с заявлением спустя месяц после пропажи разыскиваемого. Также известно, что пропавший склонен к бродяжничеству. В ОП № 16 заведено розыскное дело.

Сотрудники полиции проверили медицинские учреждения, но Владимир Субботин там не был найден, пояснили в пресс-службе МВД.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просьба сообщать в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)976402.