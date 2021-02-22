Драка водителей и окровавленный екатеринбуржец. Итоги дня в Свердловской области

Драка водителей и окровавленный екатеринбуржец. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 22 февраля.

Впавшая в кому жительница Екатеринбурга, которую должны были транспортировать на родину, скончалась в Хургаде. Об этом рассказал ее брат Павел. Мужчина отметил, что прибыл в Египет, чтобы организовать транспортировку, но сестра умерла ночью. На данный момент решается вопрос о том, как доставить тело женщины в Россию. Павел отметил, что если бы сестра выжила, то он бы увез ее на частном самолете за деньги.

Движение на развязке улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в Екатеринбурге было парализовано из-за двух дерущихся мужчин. Водители «ВАЗ-2114» и Lada XRAY не поделили дорогу. По словам пассажира «ВАЗа», инициатором драки стал водитель Lada XRAY, который начал сигналить другому участнику движения. 19-летний водитель «ВАЗа» опустил окно, после чего мужчина начал кричать матом и заявил, что его подрезали.

Стали известны подробности инцидента об окровавленном жителе Екатеринбурга, который просил помощи на балконе. В отношении обидчика 23-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Как стало известно, 21 февраля 19-летний подозреваемый находился в квартире дома на улице Щорса, 109. Из личной неприязни он нанес несколько ножевых ранений своему знакомому. Потерпевшему удалось выжить, поскольку он своевременно получил медицинскую помощь.

С 21 по 22 февраля в Свердловской области зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19. В общей сложности с начала пандемии на Среднем Урале выявлено 76 572 случая заражения. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 320 человек, из них 194 в реанимации, а 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано девять летальных случаев от коронавируса. Таким образом, скончались 2 311 жителей Свердловской области.

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