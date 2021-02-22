Драка водителей и окровавленный екатеринбуржец. Итоги дня в Свердловской области

Впавшая в кому жительница Екатеринбурга, которую должны были транспортировать на родину, скончалась в Хургаде. Об этом рассказал ее брат Павел. Мужчина отметил, что прибыл в Египет, чтобы организовать транспортировку, но сестра умерла ночью. На данный момент решается вопрос о том, как доставить тело женщины в Россию. Павел отметил, что если бы сестра выжила, то он бы увез ее на частном самолете за деньги.