Областной игнор, проблемы студотрядов и помощь малышам: итоги недели в Нижнем Тагиле

Не столько амбициозный, сколько жизненно важный для Нижнего Тагила ремонт моста на улице Циолковского до сих пор не получил финансирования: губернатор не называет сроки получения городом денег, поэтому работы не начинаются. При этом в городе готовы планы объездов, отремонтированы муниципальные дороги, которые примут поток транспорта. Все ждут Куйвашева.
В начале недели в городе поставили точку в истории со старым домом в парке Народном: несколько лет хозяева просили за освобождение территории деньги, на которые можно купить парочку коттеджей с обстановкой. Первая цена от них была 30 млн, потом они снизили требования до 15 млн, решением суда стала сумма 3 млн рублей, которую владельцы дома планируют оспаривать. Тем временем дом уже снесен.
Если в парке Народном земля перешла мэрии и теперь там будет проведено благоустройство, то тагильские помещения, которые переходят во владение области, находятся совсем в другом состоянии. Так, несколько лет назад три здания бывшего училища №100 на Вагонке отошли в оперативное управление Свердловскому областному медицинскому колледжу. И областное правительство показывает полную незаинтересованность не просто в дальнейшем применении зданий, а даже в их сохранении - три здания даже не законсервировали так, чтобы защитить от мародеров. Раньше в этом училище готовили будущих работников промышленных предприятий, но со временем спрос на специальности упал, а количество студентов снизилось с падением рождаемости.
Проблемы у молодежи в Нижнем Тагиле связаны и со снижением спроса на студенческие отряды: раньше эта романтика создавала коллективы и семьи, но теперь студенты все реже выбирают местные филиалы вузов. Молодежь уезжает в мегаполисы, снижая шансы на сохранение студотрядов, которые имеют традиции с историей в несколько десятков лет.
Развитие истории с раненым в частном детском саду ребенком приняло неожиданный поворот. Оказалось, родители пострадавшего в суде просили 800 тысяч рублей, а директор детсада предлагала имеющиеся сразу 150 тысяч. Прокурор рекомендовал семье согласиться на эти условия, однако родители отказались, суд назначил компенсацию 215 тысяч рублей. Из-за пандемии тагильчанке пришлось закрыть бизнес, сейчас она выплачивает пострадавшим деньги с детского пособия и заработка в интернете. Из-за этой истории женщина столкнулась с травлей в интернете и готовится написать заявление в полицию.
Самое дорогое лекарство в мире наконец получил малыш из Екатеринбурга: препарат за 160 млн рублей должен излечить его от спинально-мышечной атрофии. За судьбой мальчика следит не только весь регион, но и вся страна: его случай со столь ранним и дорогостоящим лечением является уникальным для России. В ближайшие дни состояние ребенка уже должно улучшиться.
К сожалению, история еще одной уральской семьи, которая также собирала деньги на спасение женщины в коме, находящейся в Египте, кончилась трагически. 41-летняя свердловчанка отдыхала в Египте с женихом из Великобритании, из-за локдауна им пришлось остаться в стране дольше запланированного. Позже у женщины случился инсульт и родственники собирали 4,5 млн рублей на перевозку больной в России, однако накануне она умерла, врачи диагностировали опухоль головного мозга и цирроз печени.