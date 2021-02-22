Родившая в 13 лет школьница из Среднеуральска разревелась на шоу Ольги Бузовой

Родившая в 13 лет школьница из Среднеуральска разревелась на шоу Ольги Бузовой

Сегодня, 17:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Школьницу из Среднеуральска, родившую ребёнка в 13 лет, довели до слез на шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ. Главной темой выпуска стала подростковая беременность.

Жительница Среднеуральска была приглашена в роли эксперта, так как она имеет опыт ранней беременности, пишет «КП-Екатеринбург».

На шоу девушка рассказала о том, как она узнала о своей беременности, а также о проблемах, с которыми она столкнулась во время вынашивания ребёнка.

В конце передачи один из экспертов общественного движения «Матери России» назвал школьницу ненужным ребёнком, из-за чего школьница расплакалась и покинула студию.

Меня задели слова эксперта, что я ненужный ребенок. Сейчас, когда все эмоции уже прошли, я не ощущаю от этой программы ничего,рассказала девушка.

Напомним, в 2017 году 13-летняя школьница родила ребёнка, после чего правоохранительные органы начали розыск отца малыша.

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