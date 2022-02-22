Дома, квартиры, комнаты и бани: свердловчане готовы приютить беженцев из Донбасса

Дома, квартиры, комнаты и бани: свердловчане готовы приютить беженцев из Донбасса
Дома, квартиры, комнаты и бани: свердловчане готовы приютить беженцев из Донбасса
Сегодня, 13:04ОбществоФото: pixabay.com

Жители Свердловской области подготовили жилье для беженцев из Донбасса

Жители Свердловской области готовы приютить у себя беженцев. Сообщения об этом появились на федеральном проекте «Карта помощи».

На западе региона объявление разместил мужчина. Он готов принять 40 взрослых и 30 детей в доме. Жилье расположено в посёлке Шамары Шалинского городского округа.

На западе ждут семью из четырех человек. Предоставляется работа в строительной компании и новая однокомнатная квартира.

Еще один свободный дом есть на улица Ермака в деревне Ермолина Слободо-Туринского района. Согласно объявлению, здесь готовы принять семью из пяти человек.

Фото:Карта помощи беженца из Донбасса, фрагмент

В Артёмовском пустует комната в двухкомнатной квартире. Там может разместиться семья из четырех человек. С мебелью обещают помочь.

В Первоуральске, в доме на проспекте Космонавтов, готовы принять в семью одного-двух детей.

Екатеринбург, село Горный Щит, улица Будённого. Владельцы бани готовы разместить двух взрослых с тремя детьми.

Белоярский городской округ, село Косулино. Есть меблированная «двушка». В сообщении уточняется, что проживание будет возможным не более одного года.

Екатеринбург, улица Авиационная. Небольшой дом готов принять семью из четырех человек.

Нижний Тагил в списке адресов отсутствует.

«Карта помощи» — федеральный проект, который запущен в России 20 февраля, после начавшейся эвакуации из ДНР и ЛНР. Пользуясь этим веб-ресурсом, жители России могут приютить у себя беженцев.

Всего в России ожидают до 1 миллиона жителей Донбасса. Эвакуация из ДНР и ЛНР продолжается с 18 февраля, с момента возобновления обстрелов территорий республик ВСУ.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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