Лукашенко сообщил о решении Путина создать в РФ терминал для экспорта удобрений из РБ

По мнению авторов телеграмм-канала, проект был ожидаемым, поскольку блокада Белоруссия со стороны европейских стран вынудила ее искать новую возможность экспортировать свои товары. А союзная Россия поможет в этом лучше всего. К тому же, здесь есть и российская выгода. Усилив свои портовые мощности, она попытается отобрать транзитные потоки у прибалтийских государств и Украины. Которые могут проиграть, потеряв из-за поддержки действий США часть рабочих мест и доходы бюджета. Их они получали от транзита белорусских грузов через свои порты.