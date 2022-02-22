Лукашенко сообщил о решении Путина создать в РФ терминал для экспорта удобрений из РБ

Лукашенко сообщил о решении Путина создать в РФ терминал для экспорта удобрений из РБ
Лукашенко сообщил о решении Путина создать в РФ терминал для экспорта удобрений из РБ
Сегодня, 17:01ОбществоФото: kremlin.ru
По словам Александра Лукашенко, Путин дал задание построить в РФ терминал, через который будут экспортироваться белорусские удобрения.

Как сообщает Мейстер со ссылкой на слова Лукашенко, Путин, якобы, при нем дал такое распоряжение. Такой терминал позволит год или полтора отгружать через него миллионы тонн удобрений.

Однако властями Ленинградской области наличие подписанных договоров о таком строительстве опровергается. Хотя строительство терминала в Приморске действительно запланировано.

По данным авторов телеграмм-канала, даже если Лукашенко опережает ситуацию, разницы нет. Возможно, встречаясь, президенты России и Белоруссии приняли политическое решение по данному вопросу, а контракты будут заключены позже.

Поскольку строительство такого объекта — это не обычный бизнес-проект, а внеплановое предприятие, призванное спасти экономику союзника, которая крайне зависит от возможности экспортировать удобрения, поэтому и согласования проходят по-другому, когда сначала решения принимают главы государства, а остальное разрабатывается на местном уровне.

По мнению авторов телеграмм-канала, проект был ожидаемым, поскольку блокада Белоруссия со стороны европейских стран вынудила ее искать новую возможность экспортировать свои товары. А союзная Россия поможет в этом лучше всего. К тому же, здесь есть и российская выгода. Усилив свои портовые мощности, она попытается отобрать транзитные потоки у прибалтийских государств и Украины. Которые могут проиграть, потеряв из-за поддержки действий США часть рабочих мест и доходы бюджета. Их они получали от транзита белорусских грузов через свои порты.

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