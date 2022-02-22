Нижний Тагил готов принять беженцев из Донецкой и Луганской республик

Разместить жителей ЛНР и ДНР, экстренно покинувших свои дома, готовы в Нижнем Тагиле. Для них уже подготовлены помещения со всеми условиями проживания.

Пока конкретной информации по прибытию беженцев в Нижний Тагил нет, сообщили редакции TagilCity.ru в администрации города. Но места для их расселения уже готовы. У нас готовы помещения с комфортными условиями проживания,отметили в мэрии. Какие именно помещения подготовлены в городе для беженцев, в администрации пока не озвучивают. Не уточнили в мэрии также и количество людей, которых готовы принять. В Свердловской области для размещения беженцев готовят санатории, досрочно выписывая оттуда отдыхающих. Речь, в частности, идет о больнице восстановительного лечения «Липовка». По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, пациентам санатория будет предложена компенсация или альтернативный вид реабилитации. Напомним, всеобщая эвакуация в ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля. Как заявили руководители республик, связано это с возможным усилением атак со стороны украинских военных.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter