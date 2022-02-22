РЭО предложил применять на заводах датчики энергопотребления

Их данные покажут мощность работы оборудования в течение дня. Следовательно, экологический оператор сможет рассчитать объем переработанного заводом мусора в сутки.
Эту инициативу РЭО направил в правительство, сообщает iz.ru. Данный подход, вероятно, поможет устранить липовую утилизацию отходов от использованных товаров. К 1 июля должен быть готов реестр компаний, где можно использовать датчики.
Как пояснил глава экологического оператора Денис Буцаев, каждый аппарат имеет свою мощность работы при переработке упаковки или товаров, она требует определенных энергетических ресурсов. «То есть если оборудование будет утилизировать поступившие на завод отходы, то потребление энергии будет одним, если же аппараты будут работать вхолостую, то оно сократится. Фактура о потреблении энергии позволит понять, сколько мусора переработал завод на самом деле», — рассказал глава экологического оператора Денис Буцаев.
По словам Буцаева, на некоторых предприятиях в РФ и СНГ аналогичные решения внедрены и успешно себя зарекомендовали. Эксперт добавил: кроме контроля потребления энергии, можно рассмотреть и другие способы. Например, пользоваться онлайн-камерами и тепловизорами, которые позволят осуществлять сбор данных о работе линии, персонала.
В данный момент, заметили в РЭО, сведения об утилизации упаковки и товаров предприятия представляют на бумаге, их никто не верифицирует. Иногда регуляторы сомневаются в данных производителей.
Для рынка актуальна проблема липовой утилизации, подчеркнул Буцаев. Например, сегодня нельзя проконтролировать объемы обработки утилизации, регуляторы не понимают, что с ними произошло. При этом решить эту проблему проверками нельзя: их число регламентировано.
До этого вице-премьер Виктория Абрамченко дала ведомствам поручение подготовить механизмы эффективного контроля за утилизацией. Одним из возможных решений стала цифровизация. Как напомнили в секретариате Абрамченко, она не раз отмечала правовые пробелы и серые зоны, которые по факту помогают не выполнять обязательства по утилизации товаров. Задача — полная ликвидация практики заключения липовых договоров на утилизацию товаров и упаковки, заявили в секретариате Абрамченко.