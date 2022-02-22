РЭО предложил применять на заводах датчики энергопотребления

Как пояснил глава экологического оператора Денис Буцаев, каждый аппарат имеет свою мощность работы при переработке упаковки или товаров, она требует определенных энергетических ресурсов. «То есть если оборудование будет утилизировать поступившие на завод отходы, то потребление энергии будет одним, если же аппараты будут работать вхолостую, то оно сократится. Фактура о потреблении энергии позволит понять, сколько мусора переработал завод на самом деле», — рассказал глава экологического оператора Денис Буцаев.