Сбор гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР начался в Нижнем Тагиле

Сбор гуманитарной помощи для беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР, начался в Нижнем Тагиле. Пункт сбора открыт волонтерами Красного Креста на улице Ленина, 27 в филиале Свердловского медколледжа.

Он работает с 09.00 до 17.00, рассказала руководитель Красного Креста Валентина Шишкина. Тагильчане активно откликаются на призыв о помощи. По словам Шишкиной, груз будет направлен в Шахты Ростовской области. Там располагается один из пунктов временного размещения беженцев. При формировании груза, по словам Валентины Шишкиной, учтены запросы граждан. В основном принимаются продукты с длительным сроком годности, предметы гигиены, а также техника для приготовления и хранения пищи, пишет ИА «Все Новости». Напомним, в понедельник 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. Тысячи жителей данных субъектов отправились в Россию в качестве беженцев. Принимают их в разных регионах страны, в том числе и Свердловской области. На данный момент спецбольница «Липовка» и санаторий уже выселили пациентов. Им вернут деньги, а также выплатят компенсацию.

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