Стали известны подробности дела о взятках полицейского из наркоконтроля Екатеринбурга

Он создал и стал главой преступной сети из подчиненных ему сотрудников, сообщил источник в силовых структурах, пишет Е1.
В неделю участники группы могли зарабатывать до 300-500 тысяч рублей. Всего с 2018 по 2020 год насчитывается 50 эпизодов и расследуется около 10 уголовных дел, рассказывает источник.
Сам Александр Темников обвиняется в трех эпизодах взяток. В должности врио начальника отдела он пробыл три месяца и мог быть утвержден на посту.
Банда, по словам источника, занималась ловлей наркодилеров или подбрасыванием наркотиков, а потом предлагала «замять» дело за вознаграждение. Суммы взяток составляли от десятков тысяч до миллионов рублей. Если деньги представители власти не получали, то оформляли по закону.
Задержания начались с 2018 года. Служба собственной безопасности свердловского главка и региональное управление ФСБ выявляли конечных исполнителей. Однако сам Темников оставался в тени.
Источник добавил, что в группу Темникова входил замначальника отдела полиции № 4, задержанный в 2021 году. В эту же сеть входил и делавший закладки сотрудник отдела полиции № 3. Он рассказывал после задержания, что хотел повысить статистику.