Стали известны подробности дела о взятках полицейского из наркоконтроля Екатеринбурга

Банда, по словам источника, занималась ловлей наркодилеров или подбрасыванием наркотиков, а потом предлагала «замять» дело за вознаграждение. Суммы взяток составляли от десятков тысяч до миллионов рублей. Если деньги представители власти не получали, то оформляли по закону.