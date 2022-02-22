Стали известны подробности дела о взятках полицейского из наркоконтроля Екатеринбурга

Стали известны подробности дела о взятках полицейского из наркоконтроля Екатеринбурга
Стали известны подробности дела о взятках полицейского из наркоконтроля Екатеринбурга
Сегодня, 16:04ОбществоФото: 1MI
Стали известны подробности уголовного дела экс-начальника антинаркотического отдела УМВД Екатеринбурга Александра Темникова.

Он создал и стал главой преступной сети из подчиненных ему сотрудников, сообщил источник в силовых структурах, пишет Е1.

В неделю участники группы могли зарабатывать до 300-500 тысяч рублей. Всего с 2018 по 2020 год насчитывается 50 эпизодов и расследуется около 10 уголовных дел, рассказывает источник.

Сам Александр Темников обвиняется в трех эпизодах взяток. В должности врио начальника отдела он пробыл три месяца и мог быть утвержден на посту.

Банда, по словам источника, занималась ловлей наркодилеров или подбрасыванием наркотиков, а потом предлагала «замять» дело за вознаграждение. Суммы взяток составляли от десятков тысяч до миллионов рублей. Если деньги представители власти не получали, то оформляли по закону.

Задержания начались с 2018 года. Служба собственной безопасности свердловского главка и региональное управление ФСБ выявляли конечных исполнителей. Однако сам Темников оставался в тени.

Источник добавил, что в группу Темникова входил замначальника отдела полиции № 4, задержанный в 2021 году. В эту же сеть входил и делавший закладки сотрудник отдела полиции № 3. Он рассказывал после задержания, что хотел повысить статистику.

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