Тонны гуманитарного груза отправил беженцам из Донбасса Екатеринбург

Дончанам и луганчанам везут продукты и товары первой необходимости, включая средства личной гигиены, пишет Е1. По словам волонтеров, помощь нуждающимся собирают круглосуточно во исполнение соответствующего указа руководителя региона.
Напомним, ситуация в Донбассе усугубилась в конце минувшей недели. Власти ДНР и ЛНР сейчас продолжают эвакуировать население: прежде всего, женщин с детьми и стариков.
По поручению Владимира Путина беженцам выплачивают по 10 тысяч рублей. Накануне вечером глава российского государства выступил с обращением к нации, в котором заявил о признании независимости самопровозглашенных республик на территории Донбасса.