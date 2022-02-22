Тонны гуманитарного груза отправил беженцам из Донбасса Екатеринбург

Екатеринбург отправил беженцам из Донбасса гуманитарную помощь

Екатеринбург отправил в Ростовскую область гуманитарный груз для беженцев из ДНР и ЛНР. Свердловская власть организовала отправку 20-тонной партии совместными усилиями с «Единой Россией» и движением «Мы вместе».

Дончанам и луганчанам везут продукты и товары первой необходимости, включая средства личной гигиены, пишет Е1. По словам волонтеров, помощь нуждающимся собирают круглосуточно во исполнение соответствующего указа руководителя региона. Напомним, ситуация в Донбассе усугубилась в конце минувшей недели. Власти ДНР и ЛНР сейчас продолжают эвакуировать население: прежде всего, женщин с детьми и стариков. По поручению Владимира Путина беженцам выплачивают по 10 тысяч рублей. Накануне вечером глава российского государства выступил с обращением к нации, в котором заявил о признании независимости самопровозглашенных республик на территории Донбасса.

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