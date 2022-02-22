Уровень преступности в Свердловской области за год снизился на 6,8%

Почти половина совершенных правонарушений относятся к категории небольшой тяжести. Их доля составляет 47,5%. Четверть преступлений относятся к категории тяжких или особо тяжких.
Количество зафиксированных преступлений небольшой тяжести снизилось на 10,2%, а средней — на 8,8%. При этом тяжкие и особо тяжкие стали совершаться чаще на 2,9 и 3,1% соответственно.
34% преступлений совершены в общественных местах.
При этом погиб в результате преступлений 761 человек, еще 994 получили тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Посредством информационных технологий совершено 22% преступлений. Показатель снизился с 2020 года на 10%. Отмечается, что с использованием банковских карт совершено 3,4 тысячи преступлений, через интернет 8,9 тысячи, а по телефонам — 5,8 тысячи.
Больше половины от всех преступлений в регионе за год — хищения чужого имущества. Кроме того, по сравнению с 2020 годом уменьшилось число убийств и покушений на 9,1%. Стало также меньше угроз убийством и причинением вреда здоровью на 6,1%, а фактов причинения легкого вреда здоровью — на 15,8%.