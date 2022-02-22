Уровень преступности в Свердловской области за год снизился на 6,8%

За 2021 год уровень преступности в Свердловской области снизился на 6,8%, по сравнению с 2020 годом. Всего в регионе было зарегистрировано 54,4 тысячи преступлений.

Почти половина совершенных правонарушений относятся к категории небольшой тяжести. Их доля составляет 47,5%. Четверть преступлений относятся к категории тяжких или особо тяжких. Количество зафиксированных преступлений небольшой тяжести снизилось на 10,2%, а средней — на 8,8%. При этом тяжкие и особо тяжкие стали совершаться чаще на 2,9 и 3,1% соответственно. 34% преступлений совершены в общественных местах. При этом погиб в результате преступлений 761 человек, еще 994 получили тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Посредством информационных технологий совершено 22% преступлений. Показатель снизился с 2020 года на 10%. Отмечается, что с использованием банковских карт совершено 3,4 тысячи преступлений, через интернет 8,9 тысячи, а по телефонам — 5,8 тысячи. Больше половины от всех преступлений в регионе за год — хищения чужого имущества. Кроме того, по сравнению с 2020 годом уменьшилось число убийств и покушений на 9,1%. Стало также меньше угроз убийством и причинением вреда здоровью на 6,1%, а фактов причинения легкого вреда здоровью — на 15,8%.

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