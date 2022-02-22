За езду на кабриолете из «Жигулей» уральцы получили штрафы на 31 тысячу рублей

За езду на кабриолете из «Жигулей» уральцы получили штрафы на 31 тысячу рублей
За езду на кабриолете из «Жигулей» уральцы получили штрафы на 31 тысячу рублей
Сегодня, 11:37ОбществоФото: 1MI
За езду на самодельном кабриолете из «Жигулей» жители Североуральска получили штрафы на 31 тысячу рублей.

Житель Североуральска Евгений приобрел «Жигули», чтобы перепродать их на запчасти. Однако перед этим он вместе с друзьями отпилил им крышу и двери, а затем отправился кататься. Во время езды молодые люди записали все на видео и выложили в интернет.

Через несколько дней после размещения ролика одного из участников пригласили в полицию. В результате девушка создателя получила штраф в размере 5 тысяч рублей за отсутствие номеров и ремня безопасности. Еще один друг получил такой же. Также в компании, по словам девушки, был несовершеннолетний, который ездил без прав. Он получил штраф в 20 тысяч рублей.

Сама девушка говорит, что никто из участников не расстроен, так как кабриолет им понравился и прохожим тоже.

нарушение ПДДПДДСевероуральск
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