За езду на кабриолете из «Жигулей» уральцы получили штрафы на 31 тысячу рублей

Житель Североуральска Евгений приобрел «Жигули», чтобы перепродать их на запчасти. Однако перед этим он вместе с друзьями отпилил им крышу и двери, а затем отправился кататься. Во время езды молодые люди записали все на видео и выложили в интернет.
Через несколько дней после размещения ролика одного из участников пригласили в полицию. В результате девушка создателя получила штраф в размере 5 тысяч рублей за отсутствие номеров и ремня безопасности. Еще один друг получил такой же. Также в компании, по словам девушки, был несовершеннолетний, который ездил без прав. Он получил штраф в 20 тысяч рублей.
Сама девушка говорит, что никто из участников не расстроен, так как кабриолет им понравился и прохожим тоже.