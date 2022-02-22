Замглавы Камышловского района грозит тюремный срок за взятку в полмиллиона

Обвинительное заключение утверждено в отношении первого замглавы администрации Камышловского района. Чиновнику вменяют взяточничество в крупном размере и использование подложных документов. По версии следствия, мужчина получил от коммерсанта более 500 тысяч рублей за пособничество в получении муниципальных контрактов. Кроме того, он купил снегоход по подложным документам и поставил транспортное средство на учет, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова.