Замглавы Камышловского района грозит тюремный срок за взятку в полмиллиона

Обвинительное заключение утверждено в отношении первого замглавы администрации Камышловского района. Чиновнику вменяют взяточничество в крупном размере и использование подложных документов. По версии следствия, мужчина получил от коммерсанта более 500 тысяч рублей за пособничество в получении муниципальных контрактов. Кроме того, он купил снегоход по подложным документам и поставил транспортное средство на учет, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова.
Для расследования дела были допрошены свидетели, эксперты провели исследование почерка подозреваемого. На имущество чиновника наложен арест на сумму более четырех миллионов рублей, отметил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга
Расследование проводилось совместно сотрудниками СК и МВД. Собранных полицией доказательств, оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела, пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, бывший замглавы СУ СК России по Свердловской области Михаил Бусылко безуспешно пытался оспорить решение суда по делу о взятке в 1,8 миллиона рублей. Он был осужден на 8,5 годам колонии.