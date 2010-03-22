Александру Мишарину начинают поступать предложения о переименовании Свердловской области

По данным «Нового Региона», накануне Уральское казачество распространило обращение, в котором выступает за скорейшее восстановление исторической справедливости. И если сам Мишарин не придумал нового названия для Свердловской области, то казаки предлагают готовый вариант – Уральская область. В своем послании к губернатору казаки пишут о «наступлении долгожданного момента восстановления исторической справедливости» – переименования Свердловской области. Далее сообщается, что уральские казаки после ликвидации советского строя неоднократно высказывали идею переименования региона в Уральскую область.