Александру Мишарину начинают поступать предложения о переименовании Свердловской области
22 марта 2010, 16:35ОбществоArtem
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Свердловский губернатор Александр Мишарин нашел союзников в вопросе переименования вверенного ему субъекта.
По данным «Нового Региона», накануне Уральское казачество распространило обращение, в котором выступает за скорейшее восстановление исторической справедливости. И если сам Мишарин не придумал нового названия для Свердловской области, то казаки предлагают готовый вариант – Уральская область. В своем послании к губернатору казаки пишут о «наступлении долгожданного момента восстановления исторической справедливости» – переименования Свердловской области. Далее сообщается, что уральские казаки после ликвидации советского строя неоднократно высказывали идею переименования региона в Уральскую область.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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