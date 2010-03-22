Дети из социального центра «Радуга» совершили познавательную экскурсию

Итог события, подвёл Чакин Андрей Владимирович (зам. ком. роты ОМОН в отставке), координатор БОА «АНГЕЛ»: - Инструктаж бойцов отряда, с демонстрацией новейшего вооружения и средств личной защиты, вызвал у мальчишек непередаваемый восторг! Будем надеяться, что, они сделают правильный выбор в жизни! Не обязательно, что дети, по мере взросления будут служить в милиции. Главное, чтобы пацаны стали настоящими мужиками! С чувством ответственности за родных, близких и Родину!