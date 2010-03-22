Молодые жители г. Нижний Тагил, называющие себя анархистами, обезобразили фасады

В ночь на субботу в милицию позвонил мужчина и рассказал, что двое что-то пишут черной краской на фасаде здания. Наряд вневедомственной охраны задержал этих парней. Одному 17 лет, другому 22. Причем, лидер в этой странной компании, 17-тилетний подросток. Установлено, что они же той же ночью расписали и трибуну. При этом, как отметили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, задержанные называют себя последователями дела Батьки Махно. Но открыто заявлять о своей приверженности не готовы. Эту акцию они попытались провести под покровом ночи и в черных вязаных шапках, скрывающих лицо. Поясняют, опасались, что их схватят милиционеры. Впрочем, так и произошло. С точки зрения закона, из действия квалифицируются как вандализм.