Российские железные дороги и Правительство Свердловской области подписали Соглашение о сотрудничеств

В документе, в частности, отражены вопросы взаимодействия в сфере пригородного железнодорожного сообщения и организации закупок ОАО «РЖД» товаров, производимых свердловскими предприятиями. Как отмечает Служба по связям с общественностью СвЖД, Свердловская область остается одним из основных источников закупки специализированной продукции для железнодорожного транспорта – такой, как рельсовый прокат, цельнокатаные колеса, локомотивные бандажи и запасные части подвижного состава. А «Уралвагонзавод» является стратегическим партнером «РЖД» в регионе. По итогам 2009 года для «Первой грузовой компании» поставлено 4484 вагона. Задолженности по оплате нет. На 2010 год по договору с «ПГК» «УВЗ» поставляет 12 000 вагонов, в том числе: 6 000 полувагонов по прямому договору и столько же по лизингу.