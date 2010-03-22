Шахта «Естюнинская» получила новое оборудование

Два электровоза, весом 14 тонн каждый, уже прибыли на шахту и в ближайшие дни будут спущены на глубину 240 метров. Состав из электровоза и 10 вагонеток может перевозить свыше 200 тонн породы в сутки. Руда будет доставляться на дробильный комплекс шахты, рассказали нам в департаменте по связям со СМИ Евраза. После этого руда с помощью шахтоподъемной машины поднимается на поверхность и перевозится по железной дороге в Высокогорский обогатительный цех, где из нее производится железорудный концентрат.