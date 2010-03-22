Штрафы за неправильную парковку вырастут
22 марта 2010, 16:41ОбществоArtem
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Штрафы за неправильную парковку увеличат в России. Как пишет ГородФМ, такой законопроект внесен в Госдуму.
Санкции за стоянку в местах остановки общественного транспорта, на пешеходном переходе, а также на тротуарах, если это мешает движению инвалидов, предлагается поднять до 3 тысяч рублей. Сейчас за такое нарушение россияне платят 300 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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