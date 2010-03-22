Страховщики Свердловской области считаются самыми успешными
22 марта 2010, 16:32ОбществоArtem
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Свердловская область признана одним из самых привлекательных регионов России по уровню развития страховых услуг.
По количеству компаний Средний Урал уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Как пишет АПИ, эксперты отмечают, что в тяжелый кризисный период количество свердловских страховщиков сократилось лишь на 8%. Этот показатель оказался ниже среднего показателя по России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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