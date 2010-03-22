Свердловские единороссы предложили на роль спикера Елену Чечунову
22 марта 2010, 17:06ОбществоArtem
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Политсовет свердловского отделения «Единой России» определился с собственной кандидатурой спикера областной думы.
Как передает «УралПолит.Ru», неофициальная информация о закате политической карьеры Николая Воронина подтвердилась – единороссы предлагают на пост председателя облдумы руководителя общественной приемной Владимира Путина в Екатеринбурге Елену Чечунову. Добавлю, что в ходе того же заседания политсовета было объявлено о том, что секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий подписал заявление об уходе со своей должности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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