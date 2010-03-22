Свердловские ветераны смогут бесплатно путешествовать на поезде
22 марта 2010, 16:30ОбществоArtem
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Такую акцию, посвященную юбилею Великой Победы, проводит РЖД.
Инвалиды и участники Великой отечественной войны будут пользоваться бесплатным проездом в поездах дальнего следования с третьего по 12 мая. Оформить бесплатные билеты можно будет с начала апреля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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