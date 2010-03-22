В г. Нижний Тагил сегодня состоялись похороны Артёма Борисова

По словам жены погибшего, Анны Борисовой, травмы, в результате которых погиб Артём, были нанесены ему во время спарринга с опытными бойцами. Как рассказал нам адвокат Анны Игорь Устинов, уголовное дело по факту гибели тагильчанина пока не заведено. Отведённые на это законом 10 дней с момента подачи заявления истекают 26 марта. Тем не менее, адвокат собирается подавать жалобу на бездействие военной прокуратуры с тем, чтобы дело всё же возбудили, а Анну Борисову признали потерпевшей. По словам адвоката Игоря Устинова, в ближайшие дни он направит жалобы Президенту России, в министерство обороны, командованию войсками ПУрВО.