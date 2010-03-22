Видеокамеру научили пририсовывать улыбки
22 марта 2010, 16:24ОбществоArtem
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Немецкие исследователи из Берлинского университета искусств создали камеру, и назвали ее "Искусственная улыбка".
На ее снимках люди всегда улыбаются вне зависимости от того, каким было выражение их лиц в момент съемки. Таким образом, в отличие от обычных камер с функцией автоматической ретуши, Artificial Smile меняет сам контекст снимка. Для обработки фотографии используется база данных со снимками улыбающихся людей. Подобрав похожую, камера адаптирует ее к сделанному кадру. Создатели камеры не уточняют, насколько корректно срабатывает устройство. Также неизвестно, поступит ли Artificial Smile в продажу, и сколько в этом случае будет стоить.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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