Видеокамеру научили пририсовывать улыбки

На ее снимках люди всегда улыбаются вне зависимости от того, каким было выражение их лиц в момент съемки. Таким образом, в отличие от обычных камер с функцией автоматической ретуши, Artificial Smile меняет сам контекст снимка. Для обработки фотографии используется база данных со снимками улыбающихся людей. Подобрав похожую, камера адаптирует ее к сделанному кадру. Создатели камеры не уточняют, насколько корректно срабатывает устройство. Также неизвестно, поступит ли Artificial Smile в продажу, и сколько в этом случае будет стоить.