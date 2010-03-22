Зарплата на УВЗ в этом году вырастет до 18-ти тысяч
22 марта 2010, 16:59ОбществоArtem
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Об этом заявил первый зам. гендиректора Уралвагонзавода Борис Дубровский на собрании трудового коллектива по проверке исполнения коллективного договора.
Он отметил, что кризис многому научил. Удалось на два года вперед набрать портфель заказов по всем направлениям, повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции, что позволило оздоровить экономику и добиться конкурентных преимуществ на рынке. В прошлом году корпорации удалось сохранить долю рынка грузового подвижного состава на уровне 25 процентов, отмечает пресс-служба Уралвагонзавода.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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