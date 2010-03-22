Зарплата на УВЗ в этом году вырастет до 18-ти тысяч

Он отметил, что кризис многому научил. Удалось на два года вперед набрать портфель заказов по всем направлениям, повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции, что позволило оздоровить экономику и добиться конкурентных преимуществ на рынке. В прошлом году корпорации удалось сохранить долю рынка грузового подвижного состава на уровне 25 процентов, отмечает пресс-служба Уралвагонзавода.