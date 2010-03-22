Заявления в милицию в г. Нижний Тагил можно будет подать даже по Интернету

В УВД напоминают, что уже сегодня порядок приема и регистрации заявлений в правоохранительные органы максимально упрощен. Люди могут сделать это в любое время суток и в любом отделе милиции. Жители могут обращаться в дежурные части ОВД не только по преступлениям, совершенным против них, но и по любым фактам правонарушений. Информацию о совершенных или готовящихся преступлениях тагильчане могут сообщить и по телефону доверия УВД 97-62-21 круглосуточно. По нему же можно рассказать о неправомерных действиях сотрудников милиции.