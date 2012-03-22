Дмитрий Медведев объявил благодарность Уралвагонзаводу
22 марта 2012, 12:34ОбществоВалерия Лошкарева
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Президент отметил коллектив головного предприятия корпорации УВЗ «за большой вклад в развитие отечественной промышленности, разработку и выпуск высокотехнологичной продукции».
За 75 лет производственной деятельности на предприятии, которое по правусчитается лидером отечественного машиностроения, изготовлено более1 000 000 единиц подвижного состава и 100 000 боевых машин.
Только в2011 году уралвагонзаводцами было сделано беспрецедентное число единицжелезнодорожной техники – 25 тысяч. Сегодня Уралвагонзавод возглавляеткорпорацию, в состав которой входит несколько десятков предприятий,расположенных в России и за рубежом.
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