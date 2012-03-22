Пока тагильские мужчины «валяют дурака», женщины занимаются валянием из шерсти (ФОТО)

С помощью изделий, выполненной по этой технике, можно украсить свой гардероб, интерьер, а также сделать интересные украшения: сережки, бусы и броши.

Это и другие виды рукоделия несет в массы руководитель нижнетагильского клуба «Рукавичка» Екатерина Сеславина. Она занимается организацией мастер-классов по тагильской и европейской ручной росписи, созданию тряпичных авторских игрушек, мыло- и свечеварению. Екатерина сотрудничает со многими тагильскими мастерами рукоделия, которые с удовольствием передают свой опыт ученикам.

Мастер-классы стали интересным видом отдыха для тагильских мамочек с детьми. Они приходят сами и приводят своих малышей. Чаще всего, мастерица работает со взрослыми учениками, а я занимаюсь детьми. Мамам нравится, что дети постоянно на виду и к тому же занимаются полезным и развивающим делом рассказывает Екатерина.

Она планирует развивать свои начинания и открыть школу рукоделия в Нижнем Тагиле. Екатерина заметила, что женщинам интересно учиться делать что-то своими руками, и не исключает, что в будущем будет неплохо зарабатывать на любимом деле.

Мы стараемся сделать так, чтобы о нашей работе узнали многие: участвуем в ежегодной выставке «Ярмарка мастеров», продаем наши изделия тагильчанам. Недавно мы узнали, что федеральное министерство культуры собирается развивать такую умирающую отрасль, как тагильская роспись по металлу. Наш клуб тоже хочет присоединиться к этому проекту и заниматься новым для нас видом росписи, учиться, делать красоту своими руками делится руководитель «Рукавички».

Умение делать своими руками красивые вещи обязательно оценят ваши близкие и друзья. Сваляли из шерсти украшения? Попробуйте вышить картину! Наборы для вышивки крестомразличаются по размеру и сложности цветовой гаммы, типу канвы – каждая умелица найдет подходящий набор.