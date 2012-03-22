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Пока тагильские мужчины «валяют дурака», женщины занимаются валянием из шерсти (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пока тагильские мужчины «валяют дурака», женщины занимаются валянием из шерсти (ФОТО)

22 марта 2012, 15:52ОбществоВалерия Лошкарева
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