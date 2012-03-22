Прикоснуться к «Магии Африки» тагильчане смогут в Музее ИЗО

Это более 110 масок и скульптур народов Тропической Африки, по мнению ценителей, выдающихся явлений мировой культуры. Организаторы выставки отмечают, что для России вообще африканское искусство, а тем более такая большая коллекция-явление редкое.

Большая часть памятников африканского искусства (предметов, использовавшихся в ритуалах и религиозных обрядах) представлена, в основном, в крупнейшихмузеях Европы и США. Вообще трудность изучения этого искусства и сохранения его предметов обусловлены самим бытованием масок и скульптур в Тропической Африке. Жаркийи влажный ее климат быстро разрушает дерево, из которого изготовлены экспонаты.

«Выставка «Магия Африки» - вторая среди совместных творческих проектов музеяи челябинского коллекционера», - рассказывают сотрудники музея. Русская и европейская живопись, иконопись, коллекция японской гравюры на дереве(ксилографии), бронза и фарфор Китая и Японии, буддистская скульптура, тибетская свитковая икона – тханка – вот неполный перечень разделов его коллекции, формировавшейся на протяжении 40лет.