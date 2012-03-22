Про утечку кадров и продвижение бизнеса в интернете без бюджета – гуру интернет-маркетинга Виталий Мышляев и Игорь Манн
Завтра начинается сегодня. Продвигать свой продукт необходимо всегда. В режиме реального времени, здесь и сейчас: только так можно достичь результата. Разумное сочетание маркетинговых инструментов online и offline – хороший способ решения этой непростой задачи. Проверено на практике. Кем? Интереснейшими людьми – Виталием Мышляевым и Игорем Манном. Они уже шагнули вперед и совместили традиционные маркетинговые инструменты и интернет-технологии. Об этом авторском миксе подготовлено интервью – это тренд, это интересно, и это полезно.
Статья подготовлена в рамках цикла информационных материалов тюменского проекта iМаркетинг. Организаторы семинаров рассказывают о ярких людях и их профессиональных маркетинговых решениях, трендах развития Интернета и о самом актуальном из «вау-продвижения».
– Начнём с главного. Что Вы вкладываете в понятия «интернет-технологии», «маркетинг» и iМаркетинг - есть ли принципиальные различия или сходства, которые должен знать каждый?
– Маркетинг для нас – привлечение и удержание клиентов. iМаркетинг – привлечение, удержание и возвращение клиентов в Интернете – в том числе, при помощи интернет-технологий.
–Территориальное движение маркетинговых «мозгов» описать легко – изсвоего небольшого городка в «миллионик». Из него в Москву. Из Москвы заграницу.
– Чего не хватает провинциальным маркетерам?Столичной конкуренции, доступа к профессиональным конференциям (в Москвевзял и пошел – а у провинциального маркетера это командировка со всемивытекающими последствиями…).
– Хорошо, что в Тюмени Ваша компания развивает рынок. У вас энтузиазм!Не жируете! Очень прагматичны! Это многое компенсирует, правда.
– У вас есть свои сайты – они выполнены в стиле минимализма – это новая ступень позиционирования интернет-ресурсов, почему они такие «лаконичные и незамысловатые»?
– Почему это так – мы расскажем на iМаркетинге. Расскажем –вы поймете и подсядете. (улыбаются)
– Немного о продвижении Ваших услуг: есть ли у Вас связка offline и online маркетинговых инструментов – чья эффективность выше?
– Мы считаем, что в выигрыше та компания, которая умело сочетает offline и online. Таких мало, не все еще переключились, но тренд виден.
– Нам удается – у нас даже альянс есть. – Когда мы работаем в паре – смесь гремучая, результаты блестящие.
– Что Вам нравится в работе с социальными сетями?
– Результаты. И что мы не делаем из них культ.
– Мы остановимся на этом вопросе в ходе семинара – и у вас будут результаты. Это самый эмоциональный и наглядный канал общения среди всех прочих. Приятно видеть реакцию живых людей, а не просто цифры, понимаете?
– Три типа рекламы: имидж, компания, товар…какой вариант наиболее эффективен в весенний период (если не учитывать сезонные товары/услуги)?
– Это зависит от многих факторов, но если выбрать одно – то товар. Ведьденьги получаешь от него…
– Каким самым доступным и простым способом добиться конверсии виртуальной лояльности в реальную?
– Мы, если честно, не совсем понимаем, что такое «виртуальная конверсия». Это максимально возможная, правильно? Рекорд, о котором мы знаем, 42%.
– А что касается реальной конверсии, то мы рассказываем о том, как ее увеличить – «шестью рычагами». Если у вас не получится это сделать после посещения семинара… мы очень-очень удивимся.
– Составьте, пожалуйста, ТОП-3 – чего ни в коем случае нельзя делать в сети Интернет?
– Что-то меняется (методы) или добавляется (показатели) в аналитику проектов в связи с развитием iМаркетинга?
– Аналитики бдят за этим постоянно. Меняются и показатели, и методы, и инструменты. Система аналитики iМаркетинга покажет вам самые последние данные. Но нет гарантии, что новых не будет.
– Все меняется настолько быстро, что у нас не было даже двух (!) одинаковых семинаров iМаркетинг. Обновление контента идет каждый день. Последние данные вносятся в материал за 5 минут до начала!
– Заменим ли маркетинг в интернете на «чистый» offline, т.е. можно ли не «миксовать» традиционные инструментыс интернет-технологиями?
– Нет. Однозначно нет.
– Существует ли iМаркетинг без бюджета?
– Еще как существует! Мы даже книгу хотим написать на эту тему!
И, к слову сказать, о многих инструментах iМаркетинга без бюджета мы планируем рассказать на семинаре.
– Спасибо за интервью, очень познавательно! Желаем Вам бизнес-успехов и ждем Вас в Тюмени 3-го апреля.
– Из интервью с Игорем и Виталием стало ясно, что региональному рынку действительно необходимы знания об эффективной работе маркетеров в глобальной сети. Но только вот в чем вопрос – как скоро это поймут тюменские специалисты и смогут ли они найти достойные предложения…
Организаторы проекта проекта iМаркетинг выражают благодарность за сопричастность к формированию регионального рынка маркетинговых технологий единомышленникам:
Генеральные информационные партнёры -
На верхнем фото - Игорь Манн, на нижнем - Виталий Мышляев