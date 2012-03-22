Про утечку кадров и продвижение бизнеса в интернете без бюджета – гуру интернет-маркетинга Виталий Мышляев и Игорь Манн

Статья подготовлена в рамках цикла информационных материалов тюменского проекта iМаркетинг. Организаторы семинаров рассказывают о ярких людях и их профессиональных маркетинговых решениях, трендах развития Интернета и о самом актуальном из «вау-продвижения».

– Начнём с главного. Что Вы вкладываете в понятия «интернет-технологии», «маркетинг» и iМаркетинг - есть ли принципиальные различия или сходства, которые должен знать каждый?

– Маркетинг для нас – привлечение и удержание клиентов. iМаркетинг – привлечение, удержание и возвращение клиентов в Интернете – в том числе, при помощи интернет-технологий.

–Территориальное движение маркетинговых «мозгов» описать легко – изсвоего небольшого городка в «миллионик». Из него в Москву. Из Москвы заграницу.

– Чего не хватает провинциальным маркетерам?Столичной конкуренции, доступа к профессиональным конференциям (в Москвевзял и пошел – а у провинциального маркетера это командировка со всемивытекающими последствиями…).

– Хорошо, что в Тюмени Ваша компания развивает рынок. У вас энтузиазм!Не жируете! Очень прагматичны! Это многое компенсирует, правда.

– У вас есть свои сайты – они выполнены в стиле минимализма – это новая ступень позиционирования интернет-ресурсов, почему они такие «лаконичные и незамысловатые»?

– Почему это так – мы расскажем на iМаркетинге. Расскажем –вы поймете и подсядете. (улыбаются)

– Немного о продвижении Ваших услуг: есть ли у Вас связка offline и online маркетинговых инструментов – чья эффективность выше?

– Мы считаем, что в выигрыше та компания, которая умело сочетает offline и online. Таких мало, не все еще переключились, но тренд виден.

– Нам удается – у нас даже альянс есть. – Когда мы работаем в паре – смесь гремучая, результаты блестящие.

– Что Вам нравится в работе с социальными сетями?

– Результаты. И что мы не делаем из них культ.

– Мы остановимся на этом вопросе в ходе семинара – и у вас будут результаты. Это самый эмоциональный и наглядный канал общения среди всех прочих. Приятно видеть реакцию живых людей, а не просто цифры, понимаете?

– Три типа рекламы: имидж, компания, товар…какой вариант наиболее эффективен в весенний период (если не учитывать сезонные товары/услуги)?

– Это зависит от многих факторов, но если выбрать одно – то товар. Ведьденьги получаешь от него…

– Каким самым доступным и простым способом добиться конверсии виртуальной лояльности в реальную?

– Мы, если честно, не совсем понимаем, что такое «виртуальная конверсия». Это максимально возможная, правильно? Рекорд, о котором мы знаем, 42%.

– А что касается реальной конверсии, то мы рассказываем о том, как ее увеличить – «шестью рычагами». Если у вас не получится это сделать после посещения семинара… мы очень-очень удивимся.

– Составьте, пожалуйста, ТОП-3 – чего ни в коем случае нельзя делать в сети Интернет?

– Что-то меняется (методы) или добавляется (показатели) в аналитику проектов в связи с развитием iМаркетинга?

– Аналитики бдят за этим постоянно. Меняются и показатели, и методы, и инструменты. Система аналитики iМаркетинга покажет вам самые последние данные. Но нет гарантии, что новых не будет.

– Все меняется настолько быстро, что у нас не было даже двух (!) одинаковых семинаров iМаркетинг. Обновление контента идет каждый день. Последние данные вносятся в материал за 5 минут до начала!

– Заменим ли маркетинг в интернете на «чистый» offline, т.е. можно ли не «миксовать» традиционные инструментыс интернет-технологиями?

– Нет. Однозначно нет.

– Существует ли iМаркетинг без бюджета?

– Еще как существует! Мы даже книгу хотим написать на эту тему!

И, к слову сказать, о многих инструментах iМаркетинга без бюджета мы планируем рассказать на семинаре.

– Спасибо за интервью, очень познавательно! Желаем Вам бизнес-успехов и ждем Вас в Тюмени 3-го апреля.

– Из интервью с Игорем и Виталием стало ясно, что региональному рынку действительно необходимы знания об эффективной работе маркетеров в глобальной сети. Но только вот в чем вопрос – как скоро это поймут тюменские специалисты и смогут ли они найти достойные предложения…

Организаторы проекта проекта iМаркетинг выражают благодарность за сопричастность к формированию регионального рынка маркетинговых технологий единомышленникам:

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