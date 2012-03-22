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Сотрудники школ, ответственные за зачисление детей в первый класс, ради этого выйдут на работу в выходной день
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники школ, ответственные за зачисление детей в первый класс, ради этого выйдут на работу в выходной день

22 марта 2012, 15:07Общество
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