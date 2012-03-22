Сотрудники школ, ответственные за зачисление детей в первый класс, ради этого выйдут на работу в выходной день

В соответствии с административным регламентом «Зачисление в общеобразовательное учреждение», утвержденнымприказом управления образования от 10.02.2012 № 253, в целях обеспечения прав граждан на образование 01 апреля 2012 года (воскресенье)будет являться рабочим днемдля руководителей МОУ и должностных лиц, обеспечивающих организацию приема заявлений родителей сообщает Начальник управления Анатолий Соложнин.

Родителям будущих первоклашек напоминают, что заявления о приеме они могут подавать 1 апреля с 8.00 до 14.00. или в последующие рабочие дни в соответствии с графиком приема.