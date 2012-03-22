Треть россиян одобряет длинные выходные в мае
22 марта 2012, 09:02Общество
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Напомним, премьер-министр Владимир Путин подписал постановление, согласно которому в мае россияне будут отдыхать с 6 по 9 число. Субботы 5 и 12 мая будут рабочими.
36% россиян одобряет инициативу премьера. Об этом свидетельствует опрос,проведенный порталом Superjob.ru. Против длинных выходных высказались29% опрошенных, причем чаще всего недовольство вызывают 2 рабочиесубботы.
28% респондентов равнодушны к изменениям в рабочем календаре на май. Многие из которых работают по плавающему графику.
В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Как вы относитесь к инициативе премьера? Пишите в комментариях!
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