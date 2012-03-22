Треть россиян одобряет длинные выходные в мае

36% россиян одобряет инициативу премьера. Об этом свидетельствует опрос,проведенный порталом Superjob.ru. Против длинных выходных высказались29% опрошенных, причем чаще всего недовольство вызывают 2 рабочиесубботы.

28% респондентов равнодушны к изменениям в рабочем календаре на май. Многие из которых работают по плавающему графику.

В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

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