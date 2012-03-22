В Нижнем Тагиле на месте исторического здания будут офисы

Дом разрушается не первый год. По словам очевидцев, пустующие комнаты приютили бродяг. Они жгут костры, из-за которых иногда случаются пожары.

Летом неприглядный, облупившийся фасад здания затянули рекламными баннерами. Как раз перед визитом губернатора. Уже тогда тагильчане обеспокоились судьбой здания, расположенного в исторической части города. И начали звонить в редакцию радио «Маяк - Нижний Тагил» с вопросами о том, что же ждёт особняк. Тогда, напомним, корреспонденты задали этот вопрос пресс-службе городской администрации. Выяснилось, что власти посчитали, что дом дешевле снести, чем реконструировать.

И вот сейчас, видимо, началась активная подготовка к сносу дома – радом с ним возвели заградительные леса. На месте заброшенного особняка появится офисное здание, рассказали в управлении инвестиций, архитектуры и градостроительства городской администрации. Строить его будет нжнетагильская фирма «Юпитер-НТ».

А между тем, заброшенный особняк интересен как исторический объект, рассказывает заместитель директора по науке нижнетагильского музея искусств Елена Ильина.

Но в качестве памятника истории и архитектуры здание не зарегистрировано. К музейной территории тоже никакого отношения не имеет. А значит, сохранить особняк вряд ли удастся.

Впрочем, представители компании-застройщика уверяют, что его место займёт не просто офисный, а ни много, ни мало культурно-офисный центр. Там якобы будут выставочные залы и галереи. Правда, представители музея искусств с подобными планами строителей пока не знакомы.