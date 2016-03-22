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Администрации Нижнего Тагила не удалось найти компанию, которая взяла бы на себя отлов, передержку и устройство в добрые руки бродячих животных
Сюжеты:
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Администрации Нижнего Тагила не удалось найти компанию, которая взяла бы на себя отлов, передержку и устройство в добрые руки бродячих животных

22 марта 2016, 19:20ОбществоПавел Щербина
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