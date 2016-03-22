Администрации Нижнего Тагила не удалось найти компанию, которая взяла бы на себя отлов, передержку и устройство в добрые руки бродячих животных

Инициатива по стерилизации и маркировке бродячих животных биркой ещё не дала результатов.

Большие надежды городские любители животных возлагали на вступивший в силу осенью прошлого года закон, согласно которому бродячие животные должны отлавливаться, помещаться в пункты передержки, где стерилизоваться и пристраиваться в добрые руки, либо гуманно умерщвляться.

Во исполнение закона Администрация Нижнего Тагила организовала конкурс на организацию отлова бездомных животных в Нижнем Тагиле. Срок конкурса истек накануне, ни одна из городских компаний не захотела взять на себя эту работу. Несмотря на то, что девятимесячный контракт предусматривал почти трехмиллионное вознаграждение. Поэтому, как стало известно ИА «Все новости», конкурс планируется продлить.

Главным препятствием в реализации программы гуманного отлова животных в Нижнем Тагиле остаётся отсутствие пункта передержки. Муниципалитет не может предоставить подходящее помещение, а областное руководство пока не выделяет деньги на его строительство.

Появится ли он в Нижнем Тагиле? Кто будет следить за гуманным обращением с животными в центре передержки? Будут ли тагильчане забирать домой стерилизованных бродяжек?

Читайте об этом позднее на страницах портала TagilCity.ru.