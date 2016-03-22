Анализ тестостерона в лаборатории CMD

Вещество синтезируется в теле каждого человека независимо от пола. Для выявления гормональных нарушений врач назначает анализ крови на тестостерон. Цена услуги в лаборатории CMD ниже рыночной. Многочисленные скидки позволят сэкономить на стоимости исследования.

Функции гормона

В мужском организме тестостерон вырабатывается семенниками. В женском – яичниками и надпочечниками. Гормон влияет на половое созревание, внутриутробное развитие плода. Он регулирует деятельность сальных желез. Его концентрация зависит от возраста и пола.

У мужчин по мере старения выработка вещества снижается. Низкий уровень гормона в любом возрасте приводит к набору веса, выпадению волос, увеличению груди, проблемам с потенцией и даже бесплодию. Появляются проблемы со сном, усталость и раздражительность.

Женщины страдают от другой проблемы – повышенный уровень тестостерона. Это проявляется сухостью кожи, появлением на теле и лице волос, характерных для мужчин. Грубость и раздражительность – также признаки гормонального дисбаланса. Сбои происходят из-за пристрастия к диетам и интенсивным физическим нагрузкам, длительного приема медикаментов. На этом фоне повышается риск опухоли яичников.

Показания для сдачи анализа:

Заболевания надпочечников

Неспособность к зачатию

У женщин – нарушения менструального цикла, прерывание беременности и др.

У мужчин – нарушения потенции, гиподинамия гиподинамизм, хронический простатит и др.

Расшифровкой результатов занимается врач доктор. Нередко для постановки диагноза нужно провести дополнительные исследования. Ведь отклонение от нормы в большую или меньшую сторону может быть признаком различных заболеваний. Важна подготовка к сдаче крови на анализ. От соблюдения ее правил зависит достоверность результатов.

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