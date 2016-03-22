"Бублики" в каникулы

Мальчишки и девчонки, а также их родители!

На "бубликах" в каникулы покататься не хотите ли?!

Только на этой неделе сноутюбинг работает в четверг и пятницу с 12:00 до 21:45, суббота и воскресенье с 10:00 до 21:45!

Поездка в заснеженный лес - это всегда праздник и море удовольствия. Игры и забавы на свежем воздухе, в окружении искрящегося под солнцем снега - именно то, что так любят дети. Надувная камера "бублика" имеет красивый яркий чехол, удобные ручки для удержания пассажира внутри камеры даже на самых крутых ухабах. Катание на сноутюбинге подойдет для малышей любого возраста и уровня смелости.