Мобильные строительные вагончики и бытовки

Они очень ценятся в тех сферах народного хозяйства, где происходит частая смена места проведения работ. Зачастую они незаменимы для работников, занимающихся ремонтными дорожными работами, аварийно-восстановительными работами, и для многих других рабочих. Вагончики на колесах используют чаще, как жилые помещения, но встречаются и варианты использования под склады, помещения административного характера. Такие бытовки недорого можно приобрести в любой части страны, а разнообразие моделей и ассортимент удовлетворят любое желание клиента.

Довольно необычным вариантом использования вагончиков на колесах стала их круглогодичная эксплуатация в составе путешествующих зоопарков и шапито. Комфортабельность и удобство бытовок оценили не только работники, но и животные.

Устройство мобильного вагончика

Мобильные бытовки представляют собой вагончик, установленный на транспортировочную платформу. Вагончик качественно утеплен, произведена гидро- и пароизоляция. Плавность хода обеспечивается современной подвеской, оборудованной тормозной системой. Стояночный тормоз и специальные домкраты позволят поставить бытовку в том месте, где требуется, а система освещения габаритов обеспечит безопасность. Удобства бытовок осуществляются автономными системами жизнеобеспечения, или подключаются к внешним коммуникациям.

Стадии разработки перевозных бытовок

Исходя из того, что рассматриваемые вагончики могут эксплуатироваться в разных уголках страны с разнообразным климатом и для самых разнообразных задач, их выпуску предшествует ряд важных этапов:

формирование технического задания с определением задач и условий эксплуатации;

процесс проектирования, с учетом опыта использования аналогичных моделей или на примере бытовки бу ;

бу изготовление опытного образца для тщательного тестирования и устранения недоработок;

процесс согласования технологий изготовления и непосредственно изделия. Часто этот этап производители стремятся ускорить. Для этого они готовят и используют при производстве свои технические условия, в соответствии с санитарными нормами, требования к противопожарной защите.