В Нижнем Тагиле общественники проверили, насколько хорошо жители города знают географию и культуру России (ФОТО)
22 марта 2016, 09:25ОбществоТимофей Данилов
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Такой своеобразный экзамен для тагильчан проводится в рамках акции «Карта России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Активисты «Союза добровольцев России» проверяют знания жителей Нижнего Тагила уже не первый раз. Однако в этой акции также принял участие депутат Заксобрания Алексей Коробейников.
Вместе они ходили по улицам города и задавали тагильчанам вопросы на знание истории России, географии, экономики и культуры.
По словам добровольцем, взрослые знают карту страны лучше, чем молодежь.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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