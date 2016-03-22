В Нижнетагильском драматическом театре прошел юбилейный вечер композитора Вадима Шосмана (ФОТО)

Юбилейный вечер с поэтическим названием «Театр – моя мелодия» прошел на сцене драматического. С этим театром Вадима Шосмана связывает 18 лет его творческой деятельности.

Открыла праздник команда друзей молодости тагильского композитора – оркестр «Ключи». Концертную программу композиций Шосмана подготовили музыканты и известные тагильские солисты, с которыми юбиляр начинал свою творческую карьеру или работает сейчас. Большинство своих песен Вадим Шосман написал на слова артиста Сергея Зырянова – главного соавтора композитора.

Зрители драматического театра, безусловно, знакомы с творчеством Шосмана – композитор сочинил музыку почти к 100 спектаклям, интермедиям, капустникам и фестивалям. Лучшее из написанного прозвучало со сцены в юбилейный вечер.

В программу были включены фрагменты из «Вишневого сада», «Ревизора», «Шелкунчика», а также из, ставших уже легендарными, «Маленьких трагедий», «Dogs», драм «Дикое счастье» и «Идиот». За эти спектакли композитор, вместе с режиссером В.Пашниным и художником А.Кузнецовым, в свое время был удостоен премий Главы города и Губернатора области.

В завершении творческого вечера юбиляр удостоен главной творческой награды Нижнетагильского драматического - премии им. Пашнина. Кстати, именно с этим режиссером композитор сделал свой первый спектакль в театре.