Волонтеры Нижнетагильского клуба «Добродетель» помогли женщине-инвалиду, которая осталась одна (ФОТО)

В жизни Валентины Шадриной, жительницы села Шиловка, наступила черная полоса. Брат Валентины Петр слег в больницу с инсультом 4 марта, и через неделю, к сожалению, скончался. Раньше родственник заботился о сестре-инвалиде: женщина потеряла ногу от подколенного тромбоцита.

Петр разводил кур и гусей, выращивал овощи на огороде. Пенсионного возраста мужчина не достиг, поэтому семья жила на пенсию Валентины и денежные средства, полученные от продажи молока двух коров, которые имеются в хозяйстве.

Сейчас несчастная женщина осталась одна: Валентина похоронила двух сыновей и брата, перенесла два инфаркта. Кроме того женщина-инвалид имеет сахарный диабет.

В течение недели за Валентиной ухаживали волонтеры клуба «Добродетель»: покупали продукты питания, смогли собрать 1600 рублей. Также женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию, была оказана помощь психолога.

В настоящий момент волонтеры собирают вещи для Валентины. Кроме того, нужны средства, чтобы кормить коров до весны. Потом скот придется продать, ведь женщина с одной ногой не сможет справляться с хозяйством. Вдобавок ко всем жизненным испытаниям, Валентина скоро не может элементарно передвигаться по дому – старые костыли пришли в негодность. Женщина, безусловно, нуждается в помощи.

Все, кто готовы помочь Валентине Шадриной, могут обратиться к волонтерам.