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Волонтеры Нижнетагильского клуба «Добродетель» помогли женщине-инвалиду, которая осталась одна (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волонтеры Нижнетагильского клуба «Добродетель» помогли женщине-инвалиду, которая осталась одна (ФОТО)

22 марта 2016, 11:55ОбществоТимофей Данилов
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