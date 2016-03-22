«Все включено» – первый месяц за полцены

Но главное улучшение – на всех тарифах вводится полный безлимит на общение внутри сети. То есть теперь, даже выезжая за пределы домашнего региона, в поездках по России можно общаться, не ограничивая себя в звонках родным и близким, коллегам и друзьям. Особенно актуально данное изменение накануне туристического сезона.

Первыми опробовать серьезные изменения на линейке «Все включено» еще в декабре прошлого года смогли абоненты Югры, Ямала, Тюменской и Свердловской областей. Тогда, специально для жителей этих регионов, мы сняли ограничения в общении внутри сети не только в домашнем регионе, но и в путешествии по России. Верность такого решения подтвердили абонентские предпочтения: обновленные тарифы сразу стали хитом продаж и более 200 000 абонентов «МегаФона» в этих регионах отдали предпочтение линейке «Все включено» говорит директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Приятным бонусом к нововведениям станет акция, которую «МегаФон» запустил с 14 марта, и продлится она по 30 апреля. Для тех, кто в этот весенний период подключит любой тариф из пакетов линейки «Все включено» от «XS» до «VIP», ждет скидка 50% на абонентскую плату в первый месяц подключения.

Линейка «Все включено» был выведена «МегаФоном» на рынок в 2012 году. Это наиболее удобное предложение для владельцев смартфонов, поскольку оно позволяет за ежемесячную плату получить полный набор мобильных услуг: пакет минут, SMS, и интернет-трафика, который соответствует потребностям в общении.