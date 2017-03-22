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46 детей отлучены от родителей в 2016 году на Среднем Урале из-за угрозы их жизни и здоровью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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46 детей отлучены от родителей в 2016 году на Среднем Урале из-за угрозы их жизни и здоровью

22 марта 2017, 10:15Общество
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