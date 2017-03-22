Фонд помощи из Екатеринбурга собирал деньги на лечение мальчика без ведома матери (ФОТО)
22 марта 2017, 08:40Общество
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В Екатеринбурге благотворительный фонд «С миром и любовью» был замечен в сборе денег на лечение ребёнка с ДЦП без ведома матери. Об этом сообщила в органы полиции екатеринбурженка Елена.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина рассказала, что некоторое время назад на лечение её сына требовалось 78 тысяч рублей. Сумма была собрана, однако, как оказалось, после этого представители фонда продолжали собирать деньги на лечение Вани. И сумма в этот раз возросла до 273 тысяч рублей.
Представители фонда пояснили, что в их программе произошел сбой, причиной которого стал человеческий фактор. Они заверили, что все собранные деньги будут переведены на счёт Елены для Вани, пишет Life.ru.
Однако, по словам Елены, она о таком решении слышит впервые. Более того, по этому вопросу с ней никто из ФБ «С миром и любовью» не связывался, да и на контакт идут неохотно. В настоящее время поданному факту проводится проверка.
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Фото: Life.ru
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