Фонд помощи из Екатеринбурга собирал деньги на лечение мальчика без ведома матери (ФОТО)

Женщина рассказала, что некоторое время назад на лечение её сына требовалось 78 тысяч рублей. Сумма была собрана, однако, как оказалось, после этого представители фонда продолжали собирать деньги на лечение Вани. И сумма в этот раз возросла до 273 тысяч рублей.

Представители фонда пояснили, что в их программе произошел сбой, причиной которого стал человеческий фактор. Они заверили, что все собранные деньги будут переведены на счёт Елены для Вани, пишет Life.ru.

Однако, по словам Елены, она о таком решении слышит впервые. Более того, по этому вопросу с ней никто из ФБ «С миром и любовью» не связывался, да и на контакт идут неохотно. В настоящее время поданному факту проводится проверка.