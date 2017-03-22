Как бороться с выпадением волос?

Красивые и здоровые волосы украшают любого человека. К сожалению, сохранить здоровье волос в агрессивной городской среде становится всё сложнее - жизнь в мегаполисе отрицательно сказывается на структуре волос и на состоянии кожи головы. Кроме того, для многих эта проблема тесно связана со стрессами.

Результат - раннее выпадение волос, их истончение, тусклый и невыразительный цвет, ломкость, проблемы с кожей головы. При составлении индивидуальной трихологической программы лечения волос, врач уделяет внимание всем аспектам здоровья женщины, исключая факторы, которые могут повлиять на текущее состояние волос.

Одним из эффективных методов лечения волос является мезотерапия. Процедура мезотерапии кожи головы происходит за счёт введения специальных лечебных коктейлей путём микроинъекций. Глубина проникновения должна достигать от одного до четырёх миллиметров, что является возможным только благодаря игле. Коктейли тщательно подбираются согласно индивидуальной проблеме пациента. Достоинством этого метода лечения является то, что зоной воздействия является каждый фолликул и клетка волосяного покрова, которые одновременно получают необходимое количество витаминов, минералов, микро- и макроэлементов, сосудистых компонентов.

Основные показания к проведению процедуры:

-интенсивное выпадение волос

-ухудшение качества волос после родов и грудного вскармливания

-алопеция на фоне гормонального сбоя

-ломкость и хрупкость волос

-истончение структуры волос

-себорея волосистой части головы

-повреждение волос другими процедурами, такими как химическая завивка, окрашивание.

Эффект после прохождения курса мезотерапии очевиден: локоны становятся значительно пышнее, повышается густота волос, появляется здоровый блеск. В большинстве случаев удаётся успешно остановить выпадение, спящие волосяные луковицы возобновляют свой рост. Улучшается состояние кожи головы.