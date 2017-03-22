Как выбрать фрезерный станок по металлу

Фрезерный станок оборудуется режущим инструментом, острая кромка которого служит для снятия металлической стружки с заготовки. Существует целый ряд видов фрезерных агрегатов. Чтобы выбрать оптимальную модель, необходимо вникнуть в технические характеристики станков.

Типы фрезерных станков

Каждая модель фрезерного станка предназначена для использования в определенной отрасли и набора задач, но практически все агрегаты приспособлены для работы с фасонными, торцевыми, концевыми, дисковыми и цилиндрическими фрезами.

универсально-фрезерные – обработка небольших по размерам заготовок, служат для создания пазов, углов и горизонтальных фасок в деталях, включая винтовую нарезку;

горизонтально-фрезерные – один из самых популярных видов, предназначенный для обработки заготовок с помощью горизонтального шпинделя и консоли;

станки с ЧПУ – позволяют запрограммировать движение заготовки и фрезы для высокоточной работы и создания множества идентичных изделий;

настольные фрезерные станки – для мелкосерийного и индивидуального производства деталей для автомобилей, бытовой техники и т.д. (изделий небольших размеров);

фрезерно-обрабатывающие центры – охватывают максимально широкий спектр задач в любых областях промышленности, позволяя создавать корпусные детали, пресс-формы с трехмерной поверхностью, штампы и др.

В производстве применяются модели, которые совмещают функциональность нескольких видов оборудования. Сюда относятся токарно-фрезерные и сверлильно-фрезерные агрегаты.

Ключевые характеристики

Определившись с типом фрезерного агрегата, нужно в первую очередь смотреть на следующие показатели:

скорость вращения шпинделя: влияет на выбор оснастки, а также определяет ширину перечня материалов, которые можно использовать;

размер стола: от него зависит максимальная длина заготовки, которую можно установить для обработки;

мощность: определяет производительность и энергопотребление.

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