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Медицинский вертолет приземлился в парке Бондина в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медицинский вертолет приземлился в парке Бондина в Нижнем Тагиле

22 марта 2017, 19:40ОбществоДенис Таратонов
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