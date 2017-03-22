Медицинский вертолет приземлился в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Медицинский вертолет приземлился в парке Бондина в Нижнем Тагиле

21 марта, за час до полудня, на вертолётную площадку в парке имени А.П. Бондина опустилась винтокрылая машина. По словам очевидцев, к ней подъехала скорая помощь, из которой в вертолет был перемещен больной. Затем летательный аппарат улетел из Нижнего Тагила. Как удалось выяснить порталу TagilCity.ru, на вертолёте увезли пациента детской городской больницы. Главный врач больницы сообщил, что ребенок был переведён в Екатеринбург. Не исключено, что это была девочка, пострадавшая в Нижнем Тагиле от падения на неё кирпича с крыши дома на улице Быкова. Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru. © Денис Таратонов, TagilCity.ru Нижний Тагил Сюжеты: Фотофакты

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