На УВЗ впервые создан вагон-хоппер для перевозки окатышей и агломерата

На УВЗ впервые создан вагон-хоппер модели 20-5197 для перевозки окатышей железорудных и агломерата. Новое изделие получило сертификат соответствия требованиям технического регламента ТРТС 001/2011 Таможенного союза и будет производиться в цехах Уралвагонзавода и его Волчанского филиала.

Разработкой конструкции вагона-хоппера модели 20-5197 для перевозки окатышей железнорудных и агломерата занимались специалисты Уральского конструкторского бюро вагоностроения (входит в состав корпорации УВЗ). Проект стартовал в августе 2016 года по заказу одного из металлургических предприятий. Была проведена серьезная работа по формированию технических требований к окатышевозу, созданию конструкторской документации, проведению комплекса испытаний и по подготовке к производству.

Вагон-хоппер модели 20-5197 с термостойкой обшивкой кузова предназначен для перевозки по железным дорогам окатышей и агломерата с температурой до +400 °C и их механизированной разгрузки. Обшивка вагона подвижная, что позволяет компенсировать тепловые расширения. По сравнению с вагонами-аналогами окатышевоз уральских конструкторов больше по объему кузова (48 м³) и грузоподъемности (75,5 т). В тоже время он имеет небольшую массу тары – 23,9 т, что позволит перевозить больше груза. Вагон-хоппер устанавливается на инновационные тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Срок службы изделий увеличен с 15 до 24 лет.

Были изготовлены три опытных образца, чтобы ускорить процесс испытаний и сертификации. Детали и узлы изготавливались в цехах Уралвагонзавода, а окончательную сборку и сдачу вагонов производил Волчанский филиал Уралвагонзавода. Два окатышевоза проходили ходовые испытания Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (Москва). Третий тестировался в испытательном центре ООО «УКБВ». В ходе проверок была проведена работа напрямую с заказчиком, были учтены его пожелания по совершенствованию конструкции. Опытные образы успешно прошли испытания, и по итогу был получен сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТРТС 001/2011, что позволяет Уралвагонзаводу серийно производить данные вагоны.