Отапливаем загородный дом

В настоящее время загородный дом может быть оснащен электрическим, водяным или газовым отоплением. Многие по старинке отапливают дом дровами или углем. Но данный вид отопления довольно дорогостоящий и совсем неудобен в использовании. Стоимость любого вида отопления зависит от топлива и размера помещения. А при выборе системы отопления придется отталкиваться от географического расположения дома, удобства в использовании и стоимости топлива, а также от ваших преференций.

На данный момент самый распространенный вид отопления – газовое. При монтаже такого вида отопления в доме устанавливают бойлер, который служит для нагревания воды. При отсутствии в доме дымохода, такой вид отопления не подойдет. В случае, если газ не проведен, а используются привозные емкости для хранения, то в этом случае дом надо будет оборудовать котельной. В итоге получаем быструю окупаемость и удобство в использовании.

Электрический вид отопления самый экологически чистый. Для использования такого вида отопления обязательна термоизоляция всех комнат в доме. Но для того, чтобы протопить весь дом, что особенно важно в холодное время года, потребуется продолжительное время. А ещё такой вид считают финансово-затратным.

При выборе водяного вида отопления важно правильно выбрать материал труб. Медные трубы наиболее устойчивы к коррозии, срок службы таких труб около ста лет. Хорошо зарекомендовали себя и трубы из металлопластика, они отличаются ударопрочностью и совсем не подвержены коррозии.

Безусловно, система теплоснабжения в загородном доме играет первостепенную роль. Особенно, если проживать в доме постоянно, а не только в летний сезон. Во избежание будущих материальных затрат, необходимо перед установкой системы отопления хорошо продумать и просчитать все возможные последствия. Поэтому доверять установку систем отопления стоит лишь профессионалам.